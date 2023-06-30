شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا توقف حركة المواصلات العامة بجميع أنحاء البلاد اعتبارا من 9 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم، إيقاف حركة المواصلات العامة في كل أنحاء البلاد اعتبارا من الـ9 مساء، بسبب الاحتجاجات، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

يذكرأن، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العنف الي رافق الاحتجاجات غير مبرر، موضحا أن الحكومة ستقوم بإجراءات إضافية بشأن الاحتجاجات.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن هناك عصابات شاركت في أعمال العنف التي شهدتها فرنسا، متابعا :سنتخذ كل الإجراءات القانوني ضد أعمال الشغب.

وتابع إيمانويل ماكرون: سنقوم بإجراءات إضافية للتصدى للاعتداءات والعنف بباريس.

وفى وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، إن السلطات تدرس "كل الاحتمالات" لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ، بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفى حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ قالت رئيسة الحكومة "سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم. لن أجيبكم الآن. لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي الفرنسية.

ومن المنتظر أن يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13,00 (الساعة 11,00 ت غ) في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة.