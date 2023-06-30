شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات من الانتصارات والإنجازات.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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الرئيس السيسى فى الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو: الشعب انتفض على من أرادوا اختطاف الوطن وأعلنوا أن هوية الوطن مصرية أصيلة.. صمود المصريين خلال السنوات العشر الماضية سيظل محال لدراسة المفكرين والباحثين

الرئيس السيسى: حجم التحديات التى واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس فى نفوس أبنائه صالبة فريدة وقوة من نوع خاص.. استقرار البلاد دفع ثمنه أبطال من صلب الشعب ومن قواته المسلحة والشرطة.. تضحيات الشعب المصرى ومؤسساته الوطنية لا يليق بها إن شاء الله سوى الانتصار.. أؤمن بأن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة

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