أخبار مصر.. طقس غدا رابع أيام العيد حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة يقيس مستوى المذاكرة عند الطلاب، موضحا أن الأسئلة راعت المستويات المعرفة وتهدف أيضا إلى قياس نواتج التعلم الحقيقة، متابعا: "لا تحمل الأسئلة ألغازا، كما أن صياغتها واضحة ومتزنة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية".

تبدأ مصر للطيران في إطلاق جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتباراً من غدا السبت الموافق 1 يوليو وحتى 12 يوليو، بإجمالى 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و 75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت.

مصر للطيران تبدأ غدا جسرا جويا من 176 رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن