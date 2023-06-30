مجدي البدوي: تزامن الحوار الوطنى مع ذكرى الثورة يعيد لحمة تحالف 30 يونيو

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القاهرة - سامية سيد - هنأ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الاهلي بالحوار الوطني، الرئيس السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة والشرطه بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أنها نقطة مضيئة في تاريخ مصر حيث التف الجيش والشعب وجميع مؤسسات الدولة، ضد محاولات اختطاف الوطن، وتغيير هويته.

وأشاد "البدوي"، في تصريحات له، بدور الجيش والشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب واقتلاع من جذوره بعد ثورة 30 يونيو، حيث واجهت الدولة المصرية خلال تلك الفترة موجة إرهاب غير مسبوق، استهدفت كل ربوع الوطن، إلا أن القوات المسلحة كانت والشرطة المصرية وقفوا لها بالمرصاد.

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق للجمهوىية الجديدة، وأصبحت التنمية تطال كل شبر في مصر على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يجوب جميع محافظات مصر والقرى لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح مقرر مساعد لجنة النقابات العامة بالحوار الوطني، أن الدولة أنجزت العديد من المشروعات القومية في كافة الاتجاهات لتعزيز التنمية، وتوفير فرص عمل للمواطنين في مختلف المجالات.

ونوه مجدي البدوي أن تزامن الحوار الوطني مع الذكرى العاشرة للثورة، يعيد لحمة تحالف 30 يونيو الذي انتفض ضد جماعة الإخوان، مؤكدا أن هذا التحالف واللحمة بين القوى الوطنية تحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ننشده.