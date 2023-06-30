شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ذبح 4000 أضحية بالمجازر فى ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأجهزة الخدمية والانتاجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على مستوى الجمهورية، العمل في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، فضلا عن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالادارات، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات واعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع اي شكاوى او مشكلات طارئة خلال اجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الاعلامي للوزارة، ان اجمالي عدد الاستفسارات التي وردت الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الاجازة وحتى الآن حوالي 272 استفسار، فضلا عن 100 شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم الجمعة، ثالث ايام عيد الاضحى 90 استفسار، و 33 شكوى تم التفاعل مع جميعها.

واشار إلى ان اجمالي عدد الاضاحي والتي استقبلتها المجازر الحكومية خلال الايام الثلاثة الاولى لعيد الاضحى بلغ حتى الآن 22 الف و 482 اضحية، تم ذبحها تحت الإشراف البيطري الكامل من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا الى ان اليوم الثالث لعيد الاضحى المبارك، شهد ذبح 4048 اضحية، بالمجازر الحكومية، ما بين الابقار والجاموس والاغنام والماعز والابل.

فيما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، اليوم، حوالي 300 عينة من عينات الغذاء والحاصلات الزراعية التصديرية، وتم اصدار الشهادات الخاصة بنتائج التحاليل.

وتواصل ايضا القطاعات الخدمية التابعة للوزارة العمل خلال اجازة العيد، وغرف العمليات الفرعية بها، وغرف عمليات المحافظات، كذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والادارة المركزية للحجر الزراعي، ومشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس.

كما ينفذ مسئولو الادارة المركزية لحماية الاراضي، ومهندسو الحماية، حملات للمرور والمتابعة بمديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة سير العمر، واستمراره خلال اجازة العيد، فضلا عن التفاعل مع البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الرقعة الزراعية، وازالة اي حالة بناء عليها.

وتستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 15500 و 19561 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب 0111866710.