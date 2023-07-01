شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة الكهرباء تمر بـ6 مراجعات إلكترونية قبل وصولها إلى العميل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى يقوم بالتقاط صورة للعداد وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9.
2- يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع و في حالة أن القراءة مختلفة عن معدلات الاستهلاك الشهرية للمشترك يتم بحثها وللتأكد من صحتها.
3- إرسال القراءات لمراكز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.
4-يتم إدخال كل القراءات على السيستم بعد عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر ( 30 يوما ) فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير.
5- تضمن هذه المراحل منع اي محاولة تلاعب في استهلاك و حقوق المواطنين.
6- مرور الفاتورة على برنامج الإصدار الموحد لضمان دقتها قبل الطباعة.
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