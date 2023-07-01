شكرا لقرائتكم خبر عن شوادر كلنا واحد توفر السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شوادر كلنا واحد، إقبالا كبيرا من الأهالى بعد توفير أغذية مخفضة للمواطنين وحرص المواطنين على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من نهاية شهر رمضان لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، وتم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالى 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة.. كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة الكبرى.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.