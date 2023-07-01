شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. مشروعات تنموية بـ22 مليار و949 مليون جنيه فى سوهاج "التفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجمهورية الجديدة.. تحقق المستحيل على أرض محافظة سوهاج، من خلال مشروعات تنموية استهدفت البنية التجتية فى كل المجالات.

ومحافظة سوهاج من المحافظات المصرية التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى كافة المشروعات على مدار السنوات الماضية منذ تولى الرئيس مقاليد الحكم عام 2014 فمن خلال المشروعات القومية والخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر تم تنفيذ 1840 مشروع على مستوى المحافظة بإجمالى 22 مليار و949 مليون جنيه.

”الخليج 365” يقدم أهم المشروعات بكافة القطاعات عل مستوى المحافظة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

ـ مشروعات الطرق الكبارى عدد المشروعات 27 مشروع منها إنشاء كبارى وإزدواج طرق بتكلفه 4 مليار 201 مليون 434 ألف جنيه وعدد 390 مشروع رصف بتكلفه 112مليار 441 جنيه.

ـ مجتمعات عمرانية جديدة 80 مشروع بسوهاج الجديدة بتكلفه 3 مليار 381 مليون 569 ألف جنيه وعدد 33 مشروع بأخميم بأخميم الجديدة بتكلفه 462 مليون 465 مليون جنيه.

ـ قطاع الصحة إنشاء عدد 35 مشروع بتكلفه 172 مليون 842 ألف لخدمة المواطنين بمراكز محافظة سوهاج المختلفة.

ـ قطاع مياه الشرب والصرف الصحى عدد 25 مشروع مياه بتكلفه مليار و701 ميلون وعدد 47 مشروع صرف صحى بتكلفه 3 مليار 506 مليون جنيه.

ـ قطاع الكهرباء والطاقة عدد 6 مشروع نقل بتكلفه 1مليار 815 مليون جنيه وعدد 95 مشروع توزيع بتكلفه 1 مليار 85 مليون جنيه.

ـ قطاع التموين إنشاء عدد 13 مشروع بتكلفه 57.341.571 وعدد 4 إدارت و9 مراكز خدمة.

ـ قطاع التضامن الإجتماعى عدد المشروعات 43 مشروع بتكلفه 28 مليون 280 جنيه.

ـ قطاع الرى 166 مشروعا بتكلفه 963 مليون 96 الف جنيه.

ـ قطاع الزراعة عدد المشروعات 2 التكلفة عن طريق وزارة الزراعة.

ـ قطاع التعليم عدد 491 مشروع بتكلفة 2 مليار 686 مليون 19 جنيه.

ـ قطاع الإسكان عدد المشروعات 255 مشروع بتكلفه 641 مليون 361 ألف جنيه.

ـ قطاع جهاز التعمير عدد المشروعات 54 مشروع بتكلفه 513 مليون.

ـ قطاع الشباب والرياضة إجمالى المشروعات 78 مشروع وعدد 46 مشروع بتكلفه 118 مليون 954 ألف 829 جنيه.