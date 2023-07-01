شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالزراعة يطالب "الحوار الوطنى" بإعادة النظر فى مواد قانون التأمينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن رفع مخرجات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية شخصيا، يعد نقلة نوعية وتدشين لمرحلة جديدة في المسار العام للدولة من أجل مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن أبرز مطالبهم بالحوار الوطنى، هو: ضرورة إعادة نسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية، والتوسع فى الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

ولفت مرسال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى ضرورة إعادة النظر فى تسعير منتجات شركات القطاع الأعمال حيث يؤثر بقائها بالأسعار الزهيدة الحالية لها على استقرار الشركات ويعرضها للخسائر ويهدد مرتبات العاملين، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وخاصة المتعلقة بالمعاش المبكر، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج، وإشراكهم في كل تشريع أو برنامج يخص ملف العمل والعمال باعتبارهم شركاء اجتماعيين.

وكان قد أعد اتحاد العمال رؤية لطرحها بالحوار الوطنى، طالب خلالها بالالتزام بتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والذى يضم فى عضويته أكثر 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة، بحيث يتم الاهتمام والتثقيف العمالى، وتمكين النقابات من دورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية، وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم، والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع سوق العمل.