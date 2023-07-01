شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: وفرنا وقودا خلال السنوات الماضية يعادل إنشاء 3 محطات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كمية الوقود التى تم توفيرها خلال السنوات الماضية منذ بداية التوسعات والتطوير الذى تم بالشبكة وإنشاء محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء، تعادل تكلفة إنشاء 3 محطات جديدة.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن كميات الوقود التى كانت تستخدم لإنتاج الكيلو وات ساعة 214 كيلو جرام، مشيرا إلى أن متوسط الوقود المستخدم حاليا لإنتاج الكيلو وات ساعة 171 كيلو جرام لكل كيلو وات ساعة وهو معدل جيد جداً نتيجة رفع كفاءة المحطات القديمة وإنشاء محطات جديدة بأعلى المعايير الدولية أهمها محطات سيمنس العملاقة الثلاثة ببنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال شاكر، أن القطاع تستهدف أن تنخفض نسبة الاعتماد على الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 لحوالى 30%، لافتا إلى أن الوزارة تخطط لذلك عن طريق التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة و الهيدروجين الاخضر لتوفير الوقود لتستغله الدولة في التصدير للخارج.

وتابع شاكر، أن الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء انخفض بنسبة بلغت حوالى 20% عن السنوات الماضية ، كاشفا أن هذا الخفض يرجع لعدة أسباب عملت الوزارة مصر على تنفيذها منذ عام 2014 وحتى الآن أهمها التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة.