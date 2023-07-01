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بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوى العام والفنى بالقاهرة لعام 2023.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام والفنى للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022

وتبدأ المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي العام اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/١٣ وفقاً للتنسيق المعلن، بينما يبدأ التقديم للصف الأول الثانوى الفنى اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٠ وفقاً للتنسيق المعلن.

 

رابط التقديم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام والثانوى الفنى:

https://tansiksec.emis.gov.eg

 

رابط الإيميل الموحد:

https://office365.emis.gov.eg

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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