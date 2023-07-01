شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن صناعة أجراس كنائس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أصوات أجراس الكنائس أصوات أجراس الكنائس خفية عن الأنظار، ولكنها مسموعة للجميع حتى أصبحت تشكل طقس الحياة اليومية فى القداسات والأعياد المختلفة، وبدقة منها يلتفت جميع المواطنين إلى مصدر الصوت فيعرفون بدء القداس.

ويقول القمص ميخائيل جرجس وكيل مطرانية حلوان والمعصرة و15 مايو للأقباط الأرثوذكس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن صناعة الأجراس موجودة الآن، فى دير الأنبا صموئيل المعترف فى المنيا، حيث يوجد بها مصنع يصنع الأجراس بمواصفات خاصة فلابد أن تكون من النحاس ذات النقاوة العالية ليكون يكون صدى الصوت بها عالى.

وتابع وكيل المطرانية، أن باقى الأجراس التى لا يتم صناعتها فى دير الأنبا صموئيل المعترف تأتى من روما للكنيسة بالمواصفات التى تطلبها، فمعظم الكنائس تستخدمه سواء كان جرس يدوى أو بالكهرباء، مشيرا إلى أن أغلب الأجراس الأن يتم تركيبها بالكهرباء عن طريق موتور.

وحول طريقة شراء الكنائس للأجراس ذكر أن أغلبها يكون "أونلاين" من روما وتأتى عن طريق الباخرة شأنها كشأن أى سلعة يتم شرائها عن طريق الإنترنت بعد المعاينة والتأكد من جودتها، وذلك لأن أغلب الكنائس وبخاصة الكاثوليكية التى شيدها كانوا مهندسيين من روما.