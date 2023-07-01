شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 120 ألف مظلة وسجادة على الحجاج فى المسجد الحرام خلال طواف الوداع والان مع تفاصيل الخبر
وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الحملة جنادي بن علي مدخلي، أن هذه المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيزًا لمبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.
وأفاد بأن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقاصدين للمسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.
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