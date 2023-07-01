شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 120 ألف مظلة وسجادة على الحجاج فى المسجد الحرام خلال طواف الوداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن حملتها "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، وذلك تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، على ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام خلال أدائهم طواف الوداع (120) ألف مظلة وسجادة صلاة.

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الحملة جنادي بن علي مدخلي، أن هذه المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيزًا لمبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

وأفاد بأن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقاصدين للمسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.