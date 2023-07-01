أخبار مصر

طلاب الثانوية الأزهرية 2023 يستأنفون امتحاناتهم بعد إجازة العيد.. شاهد الجدول

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية 2023 يستأنفون امتحاناتهم بعد إجازة العيد.. شاهد الجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، حيث بدأت اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

 

وبالنسبة للقسم الأدبي، بدأت الأحد الموافق 4 يونيو 2023 وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

 

وتتضمن جدول الامتحانات الآتى:

 

القسم العلمى 

 

الإثنين 3 يوليو : الفيزياء

 

الأربعاء 5 يوليو : البلاغة

 

السبت 8 يوليو : التوحيد

 

الإثنين 10 يوليو : الصرف

 

الأربعاء 12 يوليو : التفسير

 

القسم الأدبى

الثلاثاء 4 يوليو : الصرف – الإنشاء

 

الخميس 6 يوليو : التوحيد

 

الأحد 9 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا