شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية 2023 يستأنفون امتحاناتهم بعد إجازة العيد.. شاهد الجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، حيث بدأت اختبارات الشهادة الثانوية للقسم العلمي يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023.

وبالنسبة للقسم الأدبي، بدأت الأحد الموافق 4 يونيو 2023 وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

وتتضمن جدول الامتحانات الآتى:

القسم العلمى

الإثنين 3 يوليو : الفيزياء

الأربعاء 5 يوليو : البلاغة

السبت 8 يوليو : التوحيد

الإثنين 10 يوليو : الصرف

الأربعاء 12 يوليو : التفسير

القسم الأدبى

الثلاثاء 4 يوليو : الصرف – الإنشاء

الخميس 6 يوليو : التوحيد

الأحد 9 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية