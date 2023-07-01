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شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كما تعمل الوكالة على تنظيم حركة الحشود في الممرات والساحات وتسھیل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات وتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين .
و تقوم الوكالة باستقبال ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي عبر معرض عمارة المسجد النبوي ، وكذلك معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي، بالإضافة لمكتبة المسجد النبوي لإثراء تجربتهم المعرفية.
و لتوفير بيئة صحية آمنة تكثف الوكالة جهودها من خلال تعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي ومرافقه والسجاد بمواد صديقة للبيئة.
يأتي ذلك ضمن حرص الوكالة في تقديم منظومة خدمات متكاملة لضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم وسط أجواء تملؤها الطمأنينة والراحة.
المسجد النبوي
المسجد النبوي
المسجد النبوي
المسجد النبوي
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