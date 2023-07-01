شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: بدء التحويل بين المدارس ومن جميع المحافظات لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، أنه تم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي، 2023 - 2024 بداية من اليوم وحتى الإثنين الموافق 31 - 7 - 2023 وذلك على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg

وأوضحت أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

وشددت على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال إستمارة الخدمات الإلكترونية.

ونبهت المديرية أن التحويل الورقى (اليدوى) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.