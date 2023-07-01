شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام الترشح لانتخابات الأطباء: مرشح على منصب النقيب و27 للعضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أن أمس الجمعة 30 يونيو - آخر يوم للترشح - قد تقدم للترشيح مرشح واحد على منصب النقيب و27 مرشح لعضوية النقابة العامة.

واستعرضت اللجنة العامة للانتخابات ما أسفر عنه اليوم الأخير لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم لعضوية النقابة العامة كلا من:

-النقيب العام

د. أبو المجد الهواري

-فوق السن

د. هشام المليجي

د. احمد عصام

د. ايهاب رزق الله

د. علي عدلي دمرداش

د. وفاء أدوارد هنري

د. احمد شوشة

د. احمد سعيد عثمان

د. السيد عبد الستار

د. انجي الغيطاني

-تحت السن

د. احمد ابراهيم عياد

د. ابراهيم عسيلي

د. احمد السيد

د. احمد صفوت

د. شريف غراب

د. محمد حسين راغب

د. عمرو عبد الهادي صابر

د. سهيل أيمن فخري

-القاهرة

د. ايهاب رزق الله

-وسط

د. بسيوني عبد الله عبد التواب

-شرق

د. مأمون عيسى

د. أحمد ابراهيم عباد

د. اكرم هاني عوف

-شمال الصعيد

د. محمد عبدالله علي حسن

-جنوب الصعيد

د. محمود سعد أبو الخير

د. وليد عربي عبد الخالق

د. أيمن عبد المطلب

د . أيمن سعيد زكي

كما أفادت اللجنة العامة للانتخابات أن 6 أطباء تقدموا بأوراقهم للجنة (العامة) بالقاهرة للترشح علي مقاعد نقابة أطباء الدقهلية.

الجدير بالذكر أنه ستجرى انتخاب نقيب الأطباء و3 أعضاء فوق السن و3 تحت السن و6 مندوبين لقطاعات الجمهورية المختلفة في مجلس النقابة العامة، وسيتم إعلان الأسماء كاملة بصفة مبدئية يوم الجمعة 7 يوليو.