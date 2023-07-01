شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حقائق هامة عن فيتامين "د" للفئات العمرية المختلفة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيتامين "د" يساعد الخلايا المناعية بالجسم على تقليل مسببات عدوى الأمراض، مشيرة إلى أنه موجود في الكبد والبيض والتونة، ونصحت بالحرص على تناول أقراص فيتامين "د"، على أن يتم استشارة الطبيب.

وبحسب منشور توعوى لوزارة الصحة والسكان، فإن الفئات التي يجب عليها الحرص على فيتامين "د" الذى تم توفيره في المستشفيات والصيدليات تشمل كل من:

- الأطفال من اليوم الأول.

- الحوامل بداية من الشهر الرابع.

- كبار السن.

- الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل (الضغط – السكر – القلب - السرطان).

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، إن نقص فيتامين "د" له مجموعة من الأعراض مثل التعب والإرهاق وقصور التركيز والإصابة المتكررة بكثير من العدوى ووجود ألم العظام والعضلات، بالإضافة إلي التساقط المفرط للشعر والنسيان والاكتئاب وجفاف الجلد، فضلا عن حدوث خلل فى الغدة الدرقية وخلل فى الخلايا العصبية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية تستهدف تعزيز الصحة العامة للمصريين، ما جعلها تقوم بتوفير فيتامين د "دافاليندى" في المستشفيات والصيدليات.