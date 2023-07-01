شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة اقتصادية غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجددانا زمان قالوا إن العقل السليم في الجسم السليم وحتى يكون العقل سليم لا بد أن يكون الجسم سليما وهذا يأتى من التغذيه السليمة.

وفى التقرير وضعت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الاغذية بمركز البحوث الزراعية روشته غذائية اقتصادية للطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة:

1- الاهتمام بوجبه الإفطار من أجل زياده التركيز وامداد الجسم بالطاقه حيث أن تجاهلها يؤدى الى انخفاض سكر الدم مما يودى الى ضعف التركيز لعدم امداد المخ بالجلوكوز الكافى ولتكن:

- طبق بليلة باللبن

- طبق شعرية باللبن

- بيضة مسلوقة مع خبز بلدى

- جبن قريش بالطماطم مع الخبز البلدى

- مربى أو حلاوة طحنية مع الخبز البلدى

2- الغذاء: يتنوع ما بين مصادر للبروتين النباتى اللازم لبناء أنسجة الجسم

- طبق فول نابت أو فتة نابت

- طبق شوربه عدس اوفته عدس

- طبق كشرى بيتى

- طبق (فاصوليا بيضاء أو لوبيا أو بزلاء )مع طبق ارز 6 ملاعق

- عدس بجبه مدمس مع الخبز البلدى

وتقدم مع الخضروات الورقية " خس- جرجير بصل- اخضر" أو وجبات تحتوى على بروتين حيوانى تقدم مع طبق سلاطه

- قرص عجه بالخضروات مع الخبز البلدى

- طبق فول بالبيض مع الخبز البلدى

- طبق بيض بالعجوة

- سلطه رنجه بالخضروات والطحينه

- سمك بلطى او مكريل مشوي مع ارز وسلاطة

3- وجبات بينية مرتفعة القيمة الغذائية.

البطاطا المشويه

- كوب حمص الشام مع الليمون

- طبق سلاطة فواكة موز وفراولة

- فشار

- أى صنف من فاكهة الموسم

- التمور محشوة فول سودانى

- الفول السوادنى

4- أهم المشروبات التي تساعد على التركيز وتقليل التوتر:

-الاهتمام بشرب الماء من 2-3 لتر يوميا

-مشروب القرفه باللبن

-الحلبه بالعسل الأسود

-الشاي الأخضر مره واحده باليوم

-الينسون والتعناع والتليو

-عصير برتقال بالجزر والبنجر

-عصير برتقال

-موز باللبن

5- وجبه العشاء:

-سندوتش جبنه مع ثمره خضروات

-كوب زبادى وثمره فاكهة

6- يجب مراعاة:

-تجنب المقليات و الاكلات السريعة

-البعد عن المحاشى والطعام المسبك لانها تعطى شعور بالكسل والخمول

-البعد عن تناول المنبهات والمشروبات الغازيه

-الاهتمام بساعات النوم تكون من 8-6 ساعات أثناء الليل

-الاهتمام بالحاله النفسيه والبعد عن التوتر والقلق