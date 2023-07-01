شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة اقتصادية غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجددانا زمان قالوا إن العقل السليم في الجسم السليم وحتى يكون العقل سليم لا بد أن يكون الجسم سليما وهذا يأتى من التغذيه السليمة.
1- الاهتمام بوجبه الإفطار من أجل زياده التركيز وامداد الجسم بالطاقه حيث أن تجاهلها يؤدى الى انخفاض سكر الدم مما يودى الى ضعف التركيز لعدم امداد المخ بالجلوكوز الكافى ولتكن:
- طبق بليلة باللبن
- طبق شعرية باللبن
- بيضة مسلوقة مع خبز بلدى
- جبن قريش بالطماطم مع الخبز البلدى
- مربى أو حلاوة طحنية مع الخبز البلدى
2- الغذاء: يتنوع ما بين مصادر للبروتين النباتى اللازم لبناء أنسجة الجسم
- طبق فول نابت أو فتة نابت
- طبق شوربه عدس اوفته عدس
- طبق كشرى بيتى
- طبق (فاصوليا بيضاء أو لوبيا أو بزلاء )مع طبق ارز 6 ملاعق
- عدس بجبه مدمس مع الخبز البلدى
وتقدم مع الخضروات الورقية " خس- جرجير بصل- اخضر" أو وجبات تحتوى على بروتين حيوانى تقدم مع طبق سلاطه
- قرص عجه بالخضروات مع الخبز البلدى
- طبق فول بالبيض مع الخبز البلدى
- طبق بيض بالعجوة
- سلطه رنجه بالخضروات والطحينه
- سمك بلطى او مكريل مشوي مع ارز وسلاطة
3- وجبات بينية مرتفعة القيمة الغذائية.
البطاطا المشويه
- كوب حمص الشام مع الليمون
- طبق سلاطة فواكة موز وفراولة
- فشار
- أى صنف من فاكهة الموسم
- التمور محشوة فول سودانى
- الفول السوادنى
4- أهم المشروبات التي تساعد على التركيز وتقليل التوتر:
-الاهتمام بشرب الماء من 2-3 لتر يوميا
-مشروب القرفه باللبن
-الحلبه بالعسل الأسود
-الشاي الأخضر مره واحده باليوم
-الينسون والتعناع والتليو
-عصير برتقال بالجزر والبنجر
-عصير برتقال
-موز باللبن
5- وجبه العشاء:
-سندوتش جبنه مع ثمره خضروات
-كوب زبادى وثمره فاكهة
6- يجب مراعاة:
-تجنب المقليات و الاكلات السريعة
-البعد عن المحاشى والطعام المسبك لانها تعطى شعور بالكسل والخمول
-البعد عن تناول المنبهات والمشروبات الغازيه
-الاهتمام بساعات النوم تكون من 8-6 ساعات أثناء الليل
-الاهتمام بالحاله النفسيه والبعد عن التوتر والقلق
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