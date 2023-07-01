شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: متابعة التزام المنتفعين بضوابط استخدام المياه الجوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن أجهزة قطاع المياه الجوفية رفعت درجة الاستعداد خلال أيام "عيد الأضحي المبارك" من خلال تكثيف المرور والمتابعة لرصد أي مخالفات بشأن السحب من المياه الجوفية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية تجاه أي مخالفات في مهدها.

وأوضح أن قطاع المياه الجوفية يقوم بمتابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية على مدار العام من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة القطاع بمختلف المحافظات، ومن خلال منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية التابعة للوزارة.

وأضاف سويلم أن هذه المتابعة المستمرة للآبار الجوفية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل الى حوالى 1 كيلو متر ، بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.

وللحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام ، وإعتماد النهج العملي فى الإدارة.. فإنه لا يتم البدء في أي توسعات تنموية على المياه الجوفية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة ، والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن إستدامته لأطول فترة ممكنة.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى ، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.