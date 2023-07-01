شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: السماح لطلاب الثانوية العامة بدخول اللجان من الثامنة والربع صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، السماح لطلاب الثانوية العامة بدخول لجنة الامتحان بداية من الثامنة والرابع صباحا، موضحة أنه مع تنفيذ إجراءات التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية للطلاب سوف يدخل جميع الطلاب قبل بدء الامتحان بدقائق على أن يتم تسليم الطلاب ورقة الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية قبل انطلاق الامتحانات بدقائق ومن ثم يتم الحفاظ على توقيت بدء الامتحان للطلاب وعدم السماح بضياع وقت الإجابة.

وشددت الوزارة على أن الحفاظ على وقت الامتحان مسئولية الطالب، حيث من المقرر أن يتوجه الطالب إلى لجنته الامتحانية دون أى وسائل غش لتسهيل عملية التفتيش والدخول إلى اللجنة مبكرا فى الوقت المقرر.

يؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 2 يوليو الجارى، امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية بعد توقف امتحانات الثانوية العامة بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الملاحظين إلى الاستراحات واستلام رؤساء اللجان المدارس مرة أخرى، مشددة على أنه تم التواصل مع رؤساء اللجان للتأكد من تواجدهم فى مقر عملهم استعداداً لامتحان الفيزياء والتاريخ.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن أسئلة امتحان الفيزياء مخصص لها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة التاريخ، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.