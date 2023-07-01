شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 15 رحلة جوية اليوم لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بداية إنطلاق الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، تسير مصرللطيران اليوم السبت 15 رحلة جوية بواقع 10 رحلات جدة - القاهرة، و 5 رحلات المدينة - القاهرة. ومن المقرر أن تنقل الرحلات حجاج بعثة وزارة السياحة والأثار ووزارة النقل والمواصلات وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

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