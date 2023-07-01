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مصر للطيران تسير 15 رحلة جوية اليوم لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

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القاهرة - سامية سيد - فى بداية إنطلاق الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، تسير مصرللطيران اليوم السبت 15 رحلة جوية بواقع 10 رحلات جدة - القاهرة، و 5 رحلات المدينة - القاهرة. 

 

ومن المقرر أن تنقل الرحلات حجاج بعثة وزارة السياحة والأثار ووزارة النقل والمواصلات وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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