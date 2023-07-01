شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تعليم القاهرة تعلن بدء التحويل بين المدارس والإدارات لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي 2023 - 2024 بداية من اليوم وحتى الإثنين الموافق 31 - 7 - 2023.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تعليم القاهرة: بدء التحويل بين المدارس ومن جميع المحافظات لمدة شهر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، أنه تم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي، 2023 - 2024 بداية من اليوم وحتى الإثنين الموافق 31 - 7 - 2023 وذلك على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg

رمى الحجاج - غير المتعجلين - الجمرات في ثالث أيام التشريق، استعدادا للتوجه لمكة المكرمة لاداء طواف الافاضة والوداع، فرحين أن مَن الله عليهم باستكمال الفريضة.

الحجاج يرمون الجمرات في ثالث أيام التشريق بمنى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن متوسط نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى، لافتة إلى أن متوسط الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 70-75% ليلا والصغرى نهارا من 35-40%.

تصل 75% بالقاهرة.. الأرصاد تكشف نسب الرطوبة فى رابع أيام عيد الأضحى

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيجرى تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة للعام الدراسى 2023/2024، بدءا من اليوم السبت الموافق 1 يوليو وحتى 31 يوليو 2023، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.html.

فتح باب التحويل للطلاب بين المدارس فى الجيزة بدءا من اليوم عبر هذا الرابط

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وصول الحوض العائم "فخر القناة"، لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة مقطورا بواسطة القاطرة POSH HAWK، في رحلته قادما من ترسانة SANG SANGIN بكوريا الجنوبية. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كمية الوقود التى تم توفيرها خلال السنوات الماضية منذ بداية التوسعات والتطوير الذى تم بالشبكة وإنشاء محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء، تعادل تكلفة إنشاء 3 محطات جديدة. وزير الكهرباء: وفرنا وقودا خلال السنوات الماضية يعادل إنشاء 3 محطات جديدة

أسامة ربيع: وصول الحوض العائم بحمولة 35 ألف طن ترسانة بورسعيد البحرية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء. شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 2295 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك مع عودة النشاط لحركة المشغولات الذهب في سوق الصاغة.أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2600 جنيه. عيار 21 يسجل 2275 جنيها. عيار 18 يسجل 1950 جنيها. الجنيه الذهب 18200 جنيه. أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر تسجل 2295 جنيها بدون مصنعية

رابع أيام العيد.. طقس اليوم حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 34 درجة