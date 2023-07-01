شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات هتساعدك على ترشيد استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتزام بقواعد ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح أمرا لا غنى عنه لضمان خفض قيمة الفاتورة بدلا من إهدارها فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، الخليج 365 يرصد لقرائه بعض المعلومات التى تساعد فى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وبالتالى يضمن عدم التعرض لارتفاع كبير فى قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالآتي: 1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف وينصح باستخدام مروحة أمام التكييف لتقليل استهلاكك الكهرباء. 2- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة. 3- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج. 4- عند مغادرة الغرف قم بفصل الاجهزة من المنبع بنزع الفيشة. 5- تجنب استخدام غلاية المياه. 6- تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها. 7- استبدل الفرن الكهربائى بالميكرويف. 8- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدامها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز