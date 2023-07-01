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تعرف على طرق الاستخدام الآمن للمبيدات وإرشادات تخزينها

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القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، عددا من التوصيات حول الاستخدام الآمن للمبيدات، وكيفية التخلص منها بطرق تحافظ على سلامتك وسلامة بيئتك، وكيفية تخزين المبيد.‬
وكانت الإرشادات كالتالى:

 

1- قراءة المعلومات الملصقة على عبوة المبيد جيدا.

 

2- مراعاة نقل المبيدات بعيدا عن الركاب والمواد الغذائية.

 

3- ارتداء ملابس الواقية واستعمال المعدات المناسبة عند قياس وتحضير الخليط ، وقبل الجنى.

 

4- اجتناب تكليف الأطفال بعملية رشد المبيد.

 

5- اجتناب رش المبيد أثناء الطقس الحار أو المضطرب أو ضد الرياح.

 

6- عدم إلقاء بقايا الخليط أو الغسل فى الآبار والأودية.

 

7- غسيل العبوات الفارغة 3 مرات ووضع ماء الغسل فى آلة الرش.

 

8- يجب ثقب العبوات البلاستيكية والضغط على العبوات المعدنية بعد غسلها وضعها في مكان آمن.

 

9-يجب تخزين المبيدات فى مكان مقفول بإحكام.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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