شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 15 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالعياط والبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع كافه التعديات وإزالتها في المهد.

وفي هذا الإطار، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتائج الحملات، التي أسفرت عن ضبط وإزالة 15 حاله تعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز العياط والبدرشين ومنشأة القناطر.

ففي مركز ومدينة العياط تم إزالة 9 حالات تعدي وبناء مخالف عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 80م بارتفاع 4م بناحية عزبة على بك نطاق الوحدة المحلية بطهما والثانية عبارة عن حوائط حاملة بالدور الأول فوق الأرضي بدون ترخيص على مساحة 60م بارتفاع 4م بناحية قرية بمها بالإضافة إلى إزالة صبه خرسانية بدون ترخيص على مساحة 60م بقرية طهما.

كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة رصدتهم المتغيرات المكانية ضمت إزالة في المهد صبه سقف ومبانى دور اول فوق الارضى وتعدى على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات شملت إزالة حوائط بالدور الأول أعلى الأرضي بعقار بقرية كفر قاسم و حالة تعدي بالبناء والمخالفة عبارة عن حوائط حاملة من البلوك الابيض بارتفاع 3م على مساحة 175م بقرية كفر حميد و ايقاف حالة شروع في البناء خارج الحيز العمراني بقرية العطف.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم ضبط 4 حالات بناء مخالف ضمت إزلة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بالكوم الأخضر بالاضافه الي فك سقف الدور الاول فوق الارضي لعقار مخالف بشارع ذبادي من شارع دولسي بمركز ومدينة أوسيم .

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة تعدى على الأرض الزراعية بعمل سملات عباره عن صبه خرسانية تمهيدا للبناء على مساحة قيراط بناحية منشاة دهشور مركز البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم ضبط وإزالة مخالفة بناء بناحية بني سلامة عبارة مبني عشوائي بالطوب في المهد على مساحة 60م علي أراضي زراعية .

وشدد المحافظ على أستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة .



محافظة الجيزة تزيل 15 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية



محافظة الجيزة تزيل 15 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية



محافظة الجيزة تزيل 15 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية