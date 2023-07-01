شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: بدء الاستعداد للموسم المقبل ولن تحدد مواقع لدول معينة بالمشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، أنه تم تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم الحج المقبل، والمتضمنة حصة كل دولة والبرنامج الزمني الجديد، وذلك لضمان الاستعداد المبكر لحج عام 1445، مشيراً إلى أن هذا يعد تحولاً مهماً يساهم في الاستعداد المبكر.

وقال الوزير الربيعة: "إن كل دولة ستبدأ من الآن الاستعداد لحج العام المقبل لنضمن تقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن، وأضاف أن هناك تواريخ مهمة جداً ضمن المخطط الزمني.

وأضاف أنه في 1 ربيع 1445 الموافق 16 سبتمبر 2023 يتم البدء للاجتماعات التحضيرية وفتح المسار الإلكتروني لإدخال البيانات وإعلان قائمة الشركات المرخصة، وكذلك التعاقد مع الهيئة العامة للطيران المدني وتفعيل المحفظة المالية في المسار الإلكتروني، وبعد ذلك يتم الانتهاء من تلك الاجتماعات التحضيرية و إتاحة باقات الخدمة في تاريخ 20 ربيع ثاني 1445 الموافق 4 نوفمبر 2023، وبعد ذلك سوف يتم إطلاق معرض ومعتبر خدمات الحج والعمرة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين في تاريخ 26 جمادى الآخر 1445 الموافق 8 يناير 2024، والذي سوف يكون منصة متكاملة و معرضاً متكاملاً لجميع الخدمات المتاحة، والتي سوف تقدم لحجاج بيت الله وتساعد الجميع على اطلاع الخدمات المتاحة".

وأشار إلى أنه "بمشيئة الله في تاريخ 15 شعبان 1445 الموافق 25 فبراير يتم الانتهاء من تعاقدات السكن والمشاعر، والدولة التي سوف تنهي تعاقداتها مبكراً سوف يكون لها الأولوية في أخذ الأماكن واختيار الأماكن المناسبة لها في المشاعر".

وأردف: "هنا أؤكد أنه لن يكون هناك مواقع محددة لدول، فالمواقع تحدد على من ينتهي أولاً من جميع التعاقدات ويكون مستعد وجاهز للعام المقبل، والهدف أن نضمن الاستعدادات المبكرة من الجميع حتى نقدم خدمة متميزة وأفضل لضيوف الرحمن، وبعد ذلك يتم البدء بإصدار التأشيرات من تاريخ 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس وإغلاق المسار لإصدار التأشيرات يكون في تاريخ 20 شوال 1445 الموافق 29 أبريل وبمشيئة الله يتم بدء وصول الحجاج إلى المملكة بتاريخ 1 ذو القعدة 1445 الموافق 9 مايو 2024 بمشيئة الل،ه وبهذه التغييرات نأمل أن نسهل عليكم الاستعداد بشكل أفضل، وكذلك ندعم الشركات المقدمة للخدمة ان تكون على أتم الاستعداد، ونعمل إن شاء الله ان نتعلم من بلاغاتكم وملاحظاتكم لتقديم خدمة افضل ونرتقي بالخدمة المقدمة لضيوف الرحمن".