شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: لا يوجد أضرار بعمود المونوريل بعد واقعة تعليق اللحوم عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق "لحوم" على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

وأفادت الهيئة أنه قد تم الكشف علي العامود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

واستنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك الغير مسئول والغير حضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الآمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة و التي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين.

وشكرت الهيئة القومية للأنفاق المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من أهمية فى الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر، والتي هي ملك للشعب المصري العظيم.

وفى السياق أكدت محافظة القاهرة أنه بالإشارة إلي ما أثير بمواقع التواصل الإجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلاً بالمخالفة أعمدة المنوريل في الذبح، ويدعي عبد الحميد سيد علي أحمد "جزارة أبو علي" بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.

وأوضحت المحافظة أنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلي النيابة العامة وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم الدفع بفرق النظافة للموقع وإعادة الشيء إلي ما كان عليه.

وكان استغل جزار أعمدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى تعليق اللحوم على الأعمدة.