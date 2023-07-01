شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عقوبة إتلاف المبانى والممتلكات العامة بعد واقعة جزار المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية صور لأحد الأشخاص استغل أعمدة المونوريل في الذبح وتعليق لحوم الأضاحي، وهو ما أثار حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى.

من جانبها أكدت محافظة القاهرة أنه بالإشارة إلى ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلاً بالمخالفة أعمدة المونوريل في الذبح، ويدعي عبد الحميد سيد على أحمد "جزارة أبو علي" بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.

وأوضحت المحافظة أنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية

وتم الدفع بفرق النظافة للموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية، العقوبة المتوقعة لجزار المونوريل والذى استغل أعمدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى تعليق اللحوم على الاعمدة.

ونصت المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة من التلوث والمعدل بالقانون، لسنة 2009 على أنه يحظر إلقاء القمامة و المخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها و يلتزم القائمون على جمع القمامة و المخلفات الصلبة وأن تكون الصناديق مغطاه بصورة محكمة و بأن يتم جمع و نقل ما بها من قمامة و مخلفات صلبة في فترات مناسبة والا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية .

كما نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن الف و لا تزيد على عشرين الف جنيه كل من يخالف احكام المادة

كما نصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.



ا عقوبة جزار المونوريل