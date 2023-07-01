شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
فى حالة تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة تحتوى الشكوى على المستندات الأساسية وهي: "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهى "إيصال الصيانة وذلك إن وجد"، كما يتم تقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات، تتضمن الشكوى على المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" جانب المستندات الإضافية وهى رخصة القيادة الخاصة بالسيارة – إيصالات الصيانة".
ويتم تقديم شكوى للجهاز بشأن أجهزة المحمول والكمبيوتر، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهى "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة الى المستندات الإضافية وهى "إيصال تسليم الجهاز للوكيل " كذلك تقديم شكوى للجهاز بشأن المرافق "الكهرباء – المياه- الغاز"، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية " بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان) بالإضافة الى المستندات الإضافية وهى إيصال الاستهلاك.
كما يتم تقديم شكوى للجهاز بشأن التسوق الإلكترونى يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بالإضافة الى المستندات الإضافية "صورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن".، كذلك تقديم شكوى للجهاز بشأن الاتصالات والإنترنت، يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية "بيانات الشاكى - صورة البطاقة – الفاتورة – الضمان" بجانب المستندات الإضافية وهى الفاتورة مع مراعاة إضافة رقم الخط الأرضى بالشكوى.
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