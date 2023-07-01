شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبي.. غلق ثقب بالأمعاء على بعد متر من المعدة باستخدام منظار الأمعاء الدقيقة ثنائي البالون والان مع تفاصيل الخبر
وصرح الفريق الطبى أن هذه التقنية تعتبر بمثابة انجاز طبى يحدث لأول مرة، حيث لم يذكر استخدام منظار الأمعاء الدقيقة فى غلق ثقب بالأمعاء بعد منطقه الاثنى عشر قبل ذلك فى أي ورقة بحثية أو طريقة علاجية سبق نشرها فى مختلف الأكاديميات والهيئات البحثية حول العالم، وأدى هذا التعامل الاحترافى إلى انقاذ حياة المريضة دون الحاجة للتدخل الجراحى.
وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن الهيئة تحرص دوما على توفير أحدث الإمكانيات والأجهزة العلمية بكافة وحداتها لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة، استنادا إلى وجود كوادر طبية مؤهلة للتعامل مثل هذه التقنيات الحديثة، وتحقيق الاستفاده القصوى منها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز