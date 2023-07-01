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5 محظورات مهمة لطلاب الثانوية مع استئناف الامتحانات غدا الأحد (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية غدا الأحد 2 يوليو 2023. وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة من عدة أمور مهمة يجب على الطالب تجنبها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية داخل لجنة الامتحان كالتالى: 


5 محظورات لطلاب الثانوية

 

- عدم الإجابة داخل كراسة الأسئلة، لأنه لن يتم تصحيحها بل يجب نقل كل الإجابات إلى ورقة البابل شيت والورقة المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية.

 

- عدم القيام بأى أعمال شغب أو من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات حتى لا يحرم الطالب من الامتحانات والعام الدراسى يحسب ضمن سنوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة بلا فائدة.

 

- يجب كتابة البيانات كاملة داخل كراسة البابل شيت والأسئلة، لأن عدم كتابتها يضيع حق الطالب فى الامتحان.

 

- حظر دخول لجنة الامتحانات بأى وسيلة غش وخاصة التليفون المحمول حتى لا يتعرض الطالب لأى مساءلة قانونية.

 

- عدم التأخر عن موعد بدء لجنة الامتحان والتى تبدأ في التاسعة صباحاً وفق ترتيب المواد بجدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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