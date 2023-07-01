شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير "الانتباهة" السودانية: مصر تحتضن السودانيين بصدر رحب ودورها تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى السودانى بخارى بشير رئيس تحرير صحيفة الانتباهة السودانية، إن الدور المصرى تجاه السودان أخوى تاريخى، فهى تحتضن أكثر من ربع مليون لاجئ سودانى بصدر رحب، ولا نسى المبادرة المصرية التي نفذتها مصر عقب انسداد الأفق السياسي السوداني قبل الحرب .

وأضاف بخارى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه على الصعيد الدولي استطاعت مصر أن تبني علاقات استراتيجية راسخة، وتقدمت عدد كبير من دول الإقليم، وأصبح دورها رائدا في المنظمات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن مصر بعد ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، قد حققت نتائج مبهرة على صعيد الاستقرار السياسي والتنموي، واستطاعت أن تخطو خطوات كبيرة في مجالات عدة، مشيرا أن أولى ثمار هذا النجاح هو ترسيخ الأمن والاستقرار، على العكس تماما مما حدث في دول الربيع العربي التي لم تجن سوي الفوضي والحروب.

واستطرد قائلا إن الاستقرار انعكس على تحقيق أعلي معدلات التمنية، وبدأ ذلك واضحا في المشروعات العملاقة كالعاصمة الإدارية والمشروعات المتعددة بالمحافظات والمناطق النائية في مجالات المياه والتعليم والطرق، ومصر أمامها الآن فرص كبيرة للنمو الاقتصادي، خاصة أنها تمتلك ثروة بشرية، وغنية بالموارد، كما واجهت الأزمة الاقتصادية بإجراءات ناجزة وحرصت على تطبيق سياسات اجتماعية لحمايةالطبقات الأكثر احتياجا إضافة إلى تنفيذ مشروعات اجتماعية مهمة مثل مشروع حياة كريمة، الذي أخذ بايدي المواطن ووفر له كثيرا من احتياجاته.