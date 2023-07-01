شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع مليونى نسخة من المصاحف على الحجاج المغادرين للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، اليوم، توزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

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