شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن إنجازاتها بعد 4 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بأربع محافظات، وذلك خلال 4 أعوام منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام 2019 وحتى الآن، ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضح بيان الهيئة، أن الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها بمحافظات التأمين الصحي الشامل الأربعة وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء)، شملت الخدمات بكافة مستويات الرعاية الطبية سواء الأولية وذلك داخل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعين للهيئة بالمحافظات، أو الثانوية والثالثية، التي يتم تقديمها مستشفيات الهيئة، وذلك بما يغطي كافة حزم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن وبما يتخطى أكثر من 3000حزمة طبية وعلاجية.

ونوه بيان الهيئة، أن حصاد إنجاز الهيئة بالمحافظات الأربع شمل كافة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة من عمليات وتدخلات جراحية دقيقة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، بل وتُجرى لأول مرة بتقنيات متطورة ومستحدثة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لم يتحمل المنتفع منها إلا 400 جنيه نسبة مساهمة، فضلًا عن كافة الفحوصات التشخيصية والمعملية، وخدمات الأقسام المختلفة للمستشفيات ومن بينها الطوارئ والعيادات والخارجية والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي.. إلخ

وتابع البيان: كما شمل الحصاد خدمات الرعاية الأولية المقدمة بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، والتي ضمت خدمات الفحص الشامل، الأسنان، وطب الأسرة، والإسعافات الأولية، والأشعة، والمعمل، وغيرها من خدمات طب الأسرة، التي تمثل أكثر من 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن باعتبار طب الأسرة هو بوابة المنتفع الأولى للحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو قائد الإصلاح الصحي التاريخي في مصر، وقد أطلق نظام التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية بما يليق بالمواطن المصري في الجمهورية الجديدة، وذلك بما يزيل عبء الإنفاق الصحي عن كاهل المواطن المصري ، فمن خلال التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومع شموله كافة محافظات الجمهورية بحلول 2030، يتم توفير الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى مستويات الجودة لكافة المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية دون تمييز.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية: أن منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا سعي الهيئة الدائم للارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية وجودتها وجودة منشآتها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل متكامل، منوهًا أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة خلال 4 سنوات، من تطبيق المنظومة بدءًا من محافظة بورسعيد في عام 2019 مرورًا بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) في 2021، هي خير دليل على نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الأربع سنوات وهم عُمر نظام التأمين الصحي الشامل منذ 2019 وحتى الآن، شهدت تفاني وجهد دؤوب وعمل متواصل من كافة العاملين بالمنشآت التابعة للهيئة بالمحافظات سواء من الأطقم الطبية والإدارية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للوصول لأعلى مستويات رضاء المنتفعين عن خدمات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.