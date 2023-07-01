أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب نهارا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة بدءًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 3 يوليو الجاري، حيث يعود حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم 500 حاج من مطار جدة إلى القاهرة.

أكدت وزارة الأوقاف أنها ستؤدي جميع أعمالها بالكامل ودون استثناء من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه بدءًا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ستؤدي الوزارة جميع أعمالها بالكامل ودون استثناء من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعليه فإن أى مكاتبات تخص الوزارة بدءًا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك يجب أن ترسل على مبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك جميع التعاملات التي كانت تتم بمقر ديوان عام الوزارة بمنطقة باب اللوق ستتم كاملة من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزيرة التضامن تعلن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة الإثنينالأوقاف تعلن العمل بكامل طاقتها من مقرها بالعاصمة الإدارية عقب عيد الأضحىتعليم القاهرة: بدء التحويل بين المدارس ومن جميع المحافظات لمدة شهر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، أنه تم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي، 2023 - 2024 بداية من اليوم وحتى الإثنين الموافق 31 - 7 - 2023 وذلك على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg

قررت الهيئة القومية للبريد، تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 299 مكتب المنتشرة على مستوى الجمهورية يومي الأحد والإثنين الموافقين 2 و3 يوليو، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. تشغيل 299 مكتب بريد رئيسيا على مستوى الجمهورية بداية من غد الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن متوسط نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى، لافتة إلى أن متوسط الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 70-75% ليلا والصغرى نهارا من 35-40%.

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيجرى تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة للعام الدراسى 2023/2024، بدءا من اليوم السبت الموافق 1 يوليو وحتى 31 يوليو 2023، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.html.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كمية الوقود التى تم توفيرها خلال السنوات الماضية منذ بداية التوسعات والتطوير الذى تم بالشبكة وإنشاء محطات سيمنس العملاقة لتوليد الكهرباء، تعادل تكلفة إنشاء 3 محطات جديدة. وزير الكهرباء: وفرنا وقودا خلال السنوات الماضية يعادل إنشاء 3 محطات جديدة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 2295 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك مع عودة النشاط لحركة المشغولات الذهب في سوق الصاغة.أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2600 جنيه. عيار 21 يسجل 2275 جنيها. عيار 18 يسجل 1950 جنيها. الجنيه الذهب 18200 جنيه. أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر تسجل 2295 جنيها بدون مصنعية

تصل 75% بالقاهرة.. الأرصاد تكشف نسب الرطوبة فى رابع أيام عيد الأضحىفتح باب التحويل للطلاب بين المدارس فى الجيزة بدءا من اليوم عبر هذا الرابط

حررت الأجهزة المختصة محضر مخالفة إتلاف رصيف وأسفلت بقيمة 111907 آلاف جنيه لصاحب واقعة "المونوريل"، كما حرر له محضر جنحة إشغال طريق بعمل شادر بالطريق العام .

إتلاف رصيف وأسفلت.. 112 ألف جنيه غرامة لصاحب واقعة المونوريل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

غدا طقس حار رطب نهارا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة