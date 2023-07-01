شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر السعودية عقب أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، المدينة المنورة اليوم /السبت/، في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث أدى خلالها مناسك الحج، وزار المسجد النبوى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان في وداع الدكتور مصطفى مدبولي، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مستشار أمير منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.

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