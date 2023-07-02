شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار قطارات النوم على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار قطارات النوم للمصريين والعرب، مع الاحتفاظ بتخفيض 50% على قطارات النوم لذوي القدرات الخاصة من خلال قطاري 86/87، وجاءت أسعار تذاكر قطارات النوم كالتالي:- أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين :- - قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس سعر تذكرة كابينة مفرد 850 جنيها سعر تذكرة كابينة مشتركة 550 جنيهًا سعر تذكرة الأطفال 500 جنيهًا - قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - قنا وبالعكس سعر تذكرة كابينة مفرد 790 جنيها سعر تذكرة كابينة مشتركة 500 جنيهًا سعر تذكرة الأطفال 450 جنيهًا - قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - أسيوط وبالعكس سعر تذكرة كابينة مفرد 685 جنيها سعر تذكرة كابينة مشتركة 385 جنيهًا سعر تذكرة الأطفال 345 جنيهًا - قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس سعر تذكرة كابينة مفرد 950 جنيها سعر تذكرة كابينة مشتركة 600 جنيهًا سعر تذكرة الأطفال 550 جنيهًا - قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - قنا وبالعكس سعر تذكرة كابينة مفرد 885 جنيها سعر تذكرة كابينة مشتركة 530 جنيهًا سعر تذكرة الأطفال 480 جنيهًا -قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - أسيوط وبالعكس سعر تذكرة كابينة مفرد 775 جنيها سعر تذكرة كابينة مشتركة 415 جنيهًا سعر تذكرة الأطفال 345 جنيهًا أسعار تذاكر قطارات النوم للعرب:- - قطارات النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس سعر تذكرة كابينة مفرد 1325 جنيها سعر تذكرة كابينة مشتركة 875 جنيهًا سعر تذكرة الأطفال 775 جنيهًا.

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