شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار قطارات النوم على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين :-
- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس
سعر تذكرة كابينة مفرد 850 جنيها
سعر تذكرة كابينة مشتركة 550 جنيهًا
سعر تذكرة الأطفال 500 جنيهًا
- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - قنا وبالعكس
سعر تذكرة كابينة مفرد 790 جنيها
سعر تذكرة كابينة مشتركة 500 جنيهًا
سعر تذكرة الأطفال 450 جنيهًا
- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - أسيوط وبالعكس
سعر تذكرة كابينة مفرد 685 جنيها
سعر تذكرة كابينة مشتركة 385 جنيهًا
سعر تذكرة الأطفال 345 جنيهًا
- قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس
سعر تذكرة كابينة مفرد 950 جنيها
سعر تذكرة كابينة مشتركة 600 جنيهًا
سعر تذكرة الأطفال 550 جنيهًا
- قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - قنا وبالعكس
سعر تذكرة كابينة مفرد 885 جنيها
سعر تذكرة كابينة مشتركة 530 جنيهًا
سعر تذكرة الأطفال 480 جنيهًا
-قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - أسيوط وبالعكس
سعر تذكرة كابينة مفرد 775 جنيها
سعر تذكرة كابينة مشتركة 415 جنيهًا
سعر تذكرة الأطفال 345 جنيهًا
أسعار تذاكر قطارات النوم للعرب:-
- قطارات النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس
سعر تذكرة كابينة مفرد 1325 جنيها
سعر تذكرة كابينة مشتركة 875 جنيهًا
سعر تذكرة الأطفال 775 جنيهًا.
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