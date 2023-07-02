شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: هدية قناة السويس للشعب فى ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: هدية قناة السويس للشعب فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الفيزياء والتاريخ اليوم.. استئناف توريد القمح محليا.. وصرف المستحقات خلال 48 ساعة بحد أقصى

هدية قناة السويس للشعب فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. وصول الحوض العائم «فخر القناة» بحمولة 35 ألف طن.. الفريق أسامة ربيع: نقلة نوعية لقدرات ترسانة بورسعيد البحرية.. وسيتيح رفع قدرات إصلاح وصيانة السفن وإضافة مصدر جديد للدخل القومى

9 مليارات دولار استثمارات لزيادة طاقات التكرير والبتروكيماويات.. 8 مشروعات جديدة فى مجال تصنيع البترول وتوسعات المصافى بتكلفة إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الفيزياء والتاريخ اليوم

استئناف توريد القمح محليا.. وصرف المستحقات خلال 48 ساعة بحد أقصى

من عواصم العرب إلى ميدان التحرير: نشكركم على وأد المؤامرة.. سفراء ومسؤولون عرب يرصدون رحلة 10 سنوات على الثورة.. ويؤكدون: دشنت ميلادا جديدا للدولة الحديثة

مشروعات قومية لخدمة المواطنين بـ360 مليار جنيه تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بـ375 قرية بتكلفة 12.5 مليار جنيه لتوفير خدمات البنية الأساسية



