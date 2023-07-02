شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: ثورة 30 يونيو بداية انطلاق المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن ثورة 30 يونيو كانت المفتاح وبداية لانطلاق المشروعات القومية، بداية من قناة السويس الجديدة كان الخير كله بعده، وإنشاء بنية تحتية وكباري ومشروعات الصحة والمساكن البديلة للعشوائيات، ونقلة حضارية للشعب المصري، ونهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أننا نقدم فخر القناة حوض عائم 35 ألف طن يرفع القدرات النوعية لقناة السويس، وأنها خدمة لتوكيلات السفن، لنقدم أكثر من خدمة للعملاء القادمين، من التموين بالوقود ونقل المخلفات من المراكب، والصيانة وإصلاح السفن، لإضافة مصادر ودخل إضافي ل لقناة.

وأوضح أن السفن التي تعبر بعضها قد يحدث فيها مشكلات، وهذه الأحواض تستخدم عندما تكون هناك مشكلة تحت سطح الماء، وترفع السفن وتقوم بعمل إصلاحات تحت سطح الماء، وتحتاجها بعض السفن، فلدينا في السويس وبورسعيد، فمن يعبر قناة السويس يسأل عن الخدمات التي تقدمها قناة السويس.