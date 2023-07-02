شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 2/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة: وقت صلاة الفجر 4:11 ص موعد صلاة الظهر 12:59 ص موعد صلاة العصر 35: 4 موعد صلاة المغرب 8:01 م موعد صلاة العشاء 9:33 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:11 ص موعد صلاة الظهر 1:03 موعد صلاة العصر 4:42 موعد صلاة المغرب 8:08 م موعد صلاة العشاء 9:43 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:05 موعد صلاة الظهر 12:55 م موعد صلاة العصر 4:32 م موعد صلاة المغرب 7:58 م موعد صلاة العشاء 9:31 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:08 وقت صلاة الظهر 12:47 موعد صلاة العصر 4:17 م وقت صلاة المغرب 7:44 م وقت صلاة العشاء 9:13 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:24 ص موعد صلاة الظهر 12:53 ص موعد صلاة العصر 15: 4 موعد صلاة المغرب 7:44 م موعد صلاة العشاء 9:09

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