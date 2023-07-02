شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لدينا مساحات تصلح لإنشاء محطات شمسية ورياح بقدرة 997 ألف ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن مصر لديها مساحات هائلة لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الشمس و الرياح لا يوجد مثلها بالعالم، وهذه المساحات يمكن استغلالها لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 997 ألف ميجا وات.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه يمكن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 350 ألف ميجا وات على مساحة شاسعة من الكيلو مترات وفقا لما حدده أطلس مصر للطاقة المتجددة ، موضحا أنه يمكن إنشاء محطات طاقة شمسية جديدة بقدرات تصل إلى 647 ألف ميجا وات.

وقال شاكر، أن الوزارة مهتمة بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاهتمام بهذه المشروعات جعل هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ومن المقرر أن تصدر الدولة دليل شامل عن المساحات التى تصلح ﻹنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة لترشد المستثمر عن أفضل اﻷماكن.

وتابع شاكر، أن الوزارة تمكنت من تحقيق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة ، ومن بينها تحقيق النسبة المخطط الوصول لها بحلول عام 2022 من مشاركة الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد لها وتبلغ حاليا نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الاقصى للكهرباء 20% وهى النسبة التى كان مخطط الوصول لها فى 2022.

وقال شاكر، أن الوزارة تستهدف الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح فى تحليل المياه لتوليد غاز الهيدروجين الأخضر ، مؤكدا أنه من المصادر الأقل تكلفة فى إنتاج الكهرباء و الصديقة للبيئة علاوة على الاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة فى إنشاء محطات طاقة متجددة للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائي بين مصر و جميع دول العالم.