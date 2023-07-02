شكرا لقرائتكم خبر عن معبد الكرنك.. شاهد فرحة السياح فور الوصول إلى نقطة البحيرة المقدسة وجعران الحظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة فرحة بين السياح الذين يتوافدون على معبد الكرنك وسط مدينة الأقصر، لحظة وصولهم نقطة البحيرة المقدسة والاستمتاع بداخلها، والبدء فى مرحلة الدوران حول الجعران المقدس أمام البحيرة فى 7 لفات تراثية لجلب الحظ السعيد ونيل الأمنيات.

وعن الجعران المقدس بالكرنك، يقول الطيب غريب مدير بمعبد الكرنك، إن الجعران كان يسمى فى اللغة الهيروغليفية "خبرى" وتعنى الذي يجدد نفسه ويأتي كل يوم، فكان الجعران هو الهدية التي قدمها الملك أمنحتب الثالث أحد ملوك الأسرة 18 لزوجته الملكة "تى" ، وكتب اسمها على تلك المجموعة التذكارية، وترك ذلك الجعران فى مكانه ونقش عليه اسمه واسم زوجته الملكة، موضحاً: "أن ما قام به الملك أمنحتب الثالث له رمزية، ألا وهى كأنه يدعو لزوجته أن تستمر معه فى الحب كل يوم ويديم الله عليها الصحة والعافية، وكذلك يعد الجعران رمزاً لإله الشمس "أمون-رع"، وعند الشروق تقوم الإلهة "نوت" إلهة السماء بولادة الجعران، والذى كان يمثل الشكل الأول للإله "أمون-رع"، حيث يبدأ نشاطه ويدفع بكرات من الروث على شكل قرص الشمس، وهو السبب فى ربط المصريين القدماء بين الجعران والشمس.

ويضيف الطيب غريب لـ"الخليج 365"، إن الجعران المتواجد أمام البحيرة المقدسة داخل معبد الكرنك له قصة غريبة مع الأهالي قديماً والسياح حالياً، حيث يعتقد الجميع أنه متواجد لكى يجلب السعادة لمن يدور 7 أشواط حوله، حيث إن المرأة الحامل تلد بصورة جيدة بعد تلك اللفات السبع، كما أن الفتاة غير المتزوجة يأتيها نصيبها، ومن لديه أمنية أو هدف معين يقوم بتلك الأشواط فيحصل على مراده فى أقرب وقت.

وكانت تلعب تلك الخنافس قديماً دورا كبيرا فى مجال الزراعة عن طريق إزالة القاذورات، وتجميعها بعيداً عن الأبقار والماشية التي من الممكن أن تموت نتيجة الفيروسات المتواجدة بداخل الروث، بالإضافة إلى أن عملية تكوير الروث التي تتبعها الحشرة تساهم فى تهوية التربة باستمرار.



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الجعران-المقدس-أمام-البحيرة-فى-الكرنك



الجعران-المقدس-فى-معابد-الكرنك-قصة-العيد



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الجعران-فى-قلب-الكرنك



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لفات-السياح-حول-الجعران-المقدس-بالكرنك



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