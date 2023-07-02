شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل عداد الكهرباء الكودى أم المحاسبة بنظام "الممارسة"؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن المحاسبة على استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة للمباني المخالفة والعشوائية أفضل وأوفر من تركيب عداد الكهرباء الكودي مسبوق الدفع، ويوضح الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن الفرق بين نظام الممارسة، وبين عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع وفيما يلي الفرق بينهم:

اولا : عداد الكهرباء الكودي

1- هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن.

2-يعتبر العداد الكودى افضل من نظام الممارسة لانه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى .

3-قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4-سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره و يتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

5- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية .

6- الغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن احد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى اذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

8- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

9-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.

ثانيا : المحاسبة بنظام الممارسة

يعتمد هذا النظام على تحديد غرامة مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن و الدولة معا لأنها تعتمد على تقدير موظف شركة الكهرباء او مباحث شرطة الكهرباء.