شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات للتوسع فى أعداد القابلات لخفض معدلات الولادات القيصرية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، خطة التوسع فى خطة التوسع فى القابلات فى مصر للمساهمة فى الإقلال من الولادة القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية، حيث تتضمن الخطة:

1- تأهيل قابلات للقيام بمتابعة السيدات الحوامل حتى الوصول إلى الولادة الآمنة من خلال الأطباء.

2- تحديث اللوائح والقوانين الخاصة بالقبالة، تحديث التوصيف الوظيفى للقبالة، وتوفير كافة الإمكانيات ونشر مفهوم "القابلة صديقة الأم".

3- إدراج تخصص القبالة فى المناهج التعليمية لكليات التمريض وذلك لأول مرة، حيث قامت لجنة قطاع التمريض بالمجلس الاعلى للجامعات، بدراسة تخصص عام القبالة فى جميع كليات التمريض.

4- سيتم تسجيلهم فى نقابة التمريض وتغيير مسمى النقابة إلى "نقابة التمريض والقبالة" أسوة بجميع مسميات النقابة بدول العالم.

5- تدريب خريجو التمريض على القبالة من خلال دورة تدريبية لمدة 6 أشهر وفى حال اجتيازها يحصل الخريج على ترخيص مزاولة مهنة القبالة والقيام بالولادة الطبيعية تحت اشراف طبى، وذلك بإشراف وزارة الصحة والسكان.

6- إطلاق وزارة الصحة والسكان، لأول زمالة مصرية للقابلات بمصر بعد درجة البكالوريوس، لتكون مدة الدراسة تلات سنوات، وهى ما يطلق عليها شهادة البورد المصرى للقبالة.

7- تشكيل لجنة استشارية لإقرار جميع أنشطة القبالة بمصر.

8- كما تم تشكيل مجلس علمى لزمالة القبالة أو البورد المصرى للقبالة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن تلك الخطوات ستجعل مصر قادرة على حل مشاكل القيصريات ومضاعفاتها بالنسبة للام والطفل، وذلك من خلال إعداد كوادر تمريضية فى مجال القبالة أسوة بجميع دول العالم.