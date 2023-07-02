شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية الاستعلام عن رصيد المنشأة وسداد الاشتراكات التأمينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عبر موقعها الرسمى إجابات على بعض الأسئلة الشائعة التى تهم المستفدين من الخدمات التأمينية، وجاء من بينها سؤال: أنا صاحب منشأة بالقطاع خاص وأرغب فى الاستعلام عن رصيد المنشأة وسداد الأشتراكات التامينية بأقرب بنك؟

وكانت إجابة الهيئة القومية للتأمين بأنه يمكن الاتصال بالخط الساخن 16217 للاستعلام والاستفسار عن جميع الخدمات التأمينية ومنها رصيد المنشأة وتوجيهك باقرب بنك لسداد الاشتراكات التأمينية من خلال مدفوعة التأمينات الاجتماعية ولا تنسى رقم المنشأة عند التقدم للبنك.

وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نظام التأمين الاجتماعى فى جمهورية مصر العربية ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها وأهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتتولى توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقًا لأحكام القانون، والاستثمار الأمثل لفائض الاموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئى المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.