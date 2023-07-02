شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. انتهاء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد في التقرير التالى تفاصيل مهمة عن أعمال التصحيح.

ـ انتهاء تصحيح مواد التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء واللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.

ـ يتم التصحيح بشكل إلكترونى للأسئلة المقالية والاختيارية، حيث يتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال معلمين بواقع 2 مدرسين لكل سؤال وفى حالة اختلاف الدرجات يتم اسناد تصحيح السؤال لمدرس ثالث.

ـ التصحيح ورصد الدرجات يتم من خلال منظومة إلكترونية بكل شفافية دون كشف هوية أي طالب فيها.

ـ التصحيح وفق نموذج إجابة حسب كل نموذج ورقمه.

ـ تصحيح ورقة البابل شيت للأسئلة الاختيارية فقط وتصحيح ورقة إجابة الأسئلة المقالية، أما تصحيح الإجابات الموجودة داخل كراسة الأسئلة لن يتم.