أخبار مصر

امتحانات الثانوية العامة 2023.. انتهاء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. انتهاء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد في التقرير التالى تفاصيل مهمة عن أعمال التصحيح.

 

ـ انتهاء تصحيح مواد التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء واللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.

 

ـ يتم التصحيح بشكل إلكترونى للأسئلة المقالية والاختيارية، حيث يتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال معلمين بواقع 2 مدرسين لكل سؤال وفى حالة اختلاف الدرجات يتم اسناد تصحيح السؤال لمدرس ثالث.

 

ـ التصحيح ورصد الدرجات يتم من خلال منظومة إلكترونية بكل شفافية دون كشف هوية أي طالب فيها.

 

ـ التصحيح وفق نموذج إجابة حسب كل نموذج ورقمه.

 

ـ تصحيح ورقة البابل شيت للأسئلة الاختيارية فقط وتصحيح ورقة إجابة الأسئلة المقالية، أما تصحيح الإجابات الموجودة داخل كراسة الأسئلة لن يتم.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا