شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف القطار الخفيف..التقديم حتى 13 يونيو بمقر شركة إدارة وتشغيل المترو والان مع تفاصيل الخبر
وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة أصول / محاسبة)".
المستندات المطلوب إرفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف :
1- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
2- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.
3- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.
4- عضوية نقابة المهندسين .
5- صورة الموقف من التجنيد.
6- شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.
7- صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المتقدم إليها.
8- عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6
9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818.
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