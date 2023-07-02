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وظائف القطار الخفيف..التقديم حتى 13 يونيو بمقر شركة إدارة وتشغيل المترو

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القاهرة - سامية سيد - يستمر التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائى الخفيف حتى يوم /2023/7/13 القادم، وذلك عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الإجازات الرسمية، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

 

وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة أصول / محاسبة)".

 

المستندات المطلوب إرفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف :

 

1- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

 

2- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

 

3- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

 

4- عضوية نقابة المهندسين .

 

5- صورة الموقف من التجنيد.

 

6- شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

 

7- صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المتقدم إليها.

 

8- عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6

 

9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818.

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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