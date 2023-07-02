شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة ترميم شجرة مريم وبقائها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
ويقول الأب جورج سليمان أن شجرة مريم فى المطرية يوجد منها أربع أجيال من الشجرة يوجد من الجيل الأول فروع خشب ويوجد فروع أخرى منها وكانالفضل الكبير للكنيسة الكاثوليكية عن طريق الرهبان الفرنسيسكان الذين أتوا إلى المطرية فى القرن الـ16 فى عام 1584 وظلوا بها 200 عام حتى عام 1788 ورمموا الشجرة وزرعوا أغصان منها وصنعوا منها أجيال عديدة وحصلت الكنيسة على فرع منها.
ترميم الشجرة
وأوضح أن مكان شجرة مريم الحالى هو نفس المكان الأصلى وتم ترميم الشجرة والمكان نفسه وذكر أن ترميم الشجرة مر بعدة مراحل وكذلك البئر والشلال حتىتم افتتاحها على يد وزير الآثار ومحافظ التنمية المحلية وممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية، موضحا أنه يوجد زوار أجانب كثيرون.
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