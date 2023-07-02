شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تتيح التدريب المهنى وتأهيل الشباب فى 27 مركزا مجانا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1. محافظة القاهرة: شهداء الكتيبة 103 صاعقة، عنوانه: 9 شارع مهمشة – الشرابية.
2. محافظة الإسكندرية:
أ- مركز التدريب المهنى "شرق"، وعنوانه 45 شارع بولكلى - المصحة بجوار مستشفى رعاية الطفل.
ب- مركز الحضرة، وعنوانه ش المحطة - الحضرة البحرية - خلف مستشفى المواساة.
ج- مركز الهانوفيل، وعنوانه طريق إسكندرية مطروح أمام ميدان الهانوفيل.
د- مركز "محرم بك"، وعنوانه 100 شارع محسن باشا ـ محرم بك.
3- محافظة بورسعيد: مبنى مديرية وزارة العمل ببورسعيد، وعنوانه: بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز وبجوار مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين.
4- محافظة دمياط: مركز تدريب مهنى "دمياط الجديدة"، وعنوانه دمياط الجديدة - بجوار محطة بنزين التعاون للبترول.
5- محافظة الدقهلية:
أ- مركز تدريب السنبلاوين وعنوانه مدينة السنبلاوين - شارع عزبة صقر ـ أمام ورش مجلس المدينة.
ب- مركز التدريب المهنى بالمنزلة وعنوانه المنزلة الجديدة - حي عرفات - بجوار التأمين الصحي.
ج - مركز تدريب أجــا، وعنوانه أجا- شارع فهمي ـ البيلوق ـ بجوار مكتب البريد.
د- مركز تدريب ميت غمر، وعنوانه ميت غمر - شارع الحرية ـ بجوار المرور.
6- محافظة الشرقية:
-مركز تدريب مهنى الصيادين، وعنوانه 3 شارع الكمال ـ الزقازيق.
-مركز النحــال، وعنوانه بجوار سنترال شرق الزقازيق – خلف الصالة المغطاة - قسم النحال.
7- محافظة القليوبية
-مركز التدريب المهنى بالخانكة، وعنوانه مدينة الخانكة - خلف مركز الشرطة القديم - بجوار مطافي الخانكة.
8- محافظة كفر الشيخ
-مركز التدريب المهنى "فـــوه"، وعنوانه طريق فوة دسوق - أمام مستشفى التأمين الصحي.
9- محافظة الغربية
-مركز التدريب المهنى "محلة مرحوم"، وعنوانه محلة مرحوم خلف شركة الغازات البترولية.
10-محافظة المنوفية
-مركز تدريب مهنى أشمون، وعنوانه 26 شارع الروضة متفرع من شارع سعد زغلول بجوار مدرسة أشمون الثانوية بنات.
11- محافظة الإسماعيلية
-مركز تدريب مهنى المستقبل، وعنوانه مدينة المستقبل عمارات مبارك بجوار المعهد الديني في الإسماعيلية.
12- محافظة الجيزة
-مركز تدريب منشأة البكارى، وعنوانه شارع الجسر ـ منشأة البكارى - عطاطي، الهرم.
-مركز تدريب بولاق الدكرور، وعنوانه شارع ال عامر متفرع من شارع همفرس.
13- محافظة بنى سويف
-مركز تدريب شرق النيل، وعنوانه خلف كلية التعليم الصناعي - مدينة بني سويف الجديدة.
14- محافظة المينا
-مركز تدريب مهنى المنيا، وعنوانه المنطقة الصناعية – المحطة.
15- محافظة أسيوط
-مركز تدريب أسيوط، وعنوانه بني غالب، قسم الواحات الخارجة.
16- محافظة سوهاج
-مركز تدريب مهنى سوهاج، وعنوانه شارع ترعة باجا بجوار مدرسة النور للمكفوفين بحرى فرن الفرسان.
-مركز تدريب "طهطا" شارع السوق البراني.
-مركز تدريب الكوثر، وعنوانه حي الكوثر بجوار قسم شرطة الكوثر.
17- محافظة أسوان
-مركز تدريب المحمودية، وعنوانه منطقة المحمودية - عمارات المهندسين.
18- محافظة مطروح
-مركز تدريب مطروح، وعنوانه حي الشروق الكيلو 71.
19- محافظة الوادي الجديد
-مركز تدريب الخارجة، وعنوانه الوادي الجديد - طريق الداخلة الخارجة - المنطقة الحرفية.
20- محافظة شمال سيناء
-مركز تدريب الشهيد عبد الناصر سلامة (العريش سابقا)، وعنوانه أمام قسم ثان العريش.
-مركز الشيخ زويد، وعنوانه الشيخ زويد الطريق العام.
-مركز بئر العبد وعنوانه بئر العبد الشارع العام.
21- محافظة السويس
-مركز تدريب حي عتاقه.
22- محافظة البحيرة
-مركز تدريب مهنى حوش عيسى، وعنوانه أرض الشونة بجوار كلية علوم القرآن.
23- محافظة قنا
-مركز تدريب مهنى "فقط"، وعنوانه القصير - قنا، الظهير الصحراوي لمحافظة قنا.
24- محافظة جنوب سيناء
-مركز تدريب مهنى "الطور"، وعنوانه بجوار مديرية القوى العاملة بمدينة الطور.
25- محافظة الأقصر
-مركز تدريب مهنى "الرضوانية"، وعنوانه مدينة الطود – الرضوانية.
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